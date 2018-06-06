06.06.2018

2018-06-06 19:00:34

Злостного любителя поесть на халяву отправили за решетку

В Казани поймали 31-летнего любителя есть на халяву. Мужчина десятки раз сбегал из кафе не рассчитавшись по счету и накопил более 400 тысяч рублей административных штрафов, передает



Каждый раз, покидая заведение, не оплатив счет, житель Казани привлекался к ответственности в соответствии с Административным кодексом. Так к концу 2017 года у него накопилось более 30 непогашенных штрафов. В результате злоумышленника задержали, а суд постановил арестовать его на 15 суток.