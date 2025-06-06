«Дружба» объединила более 350 ребят. Из областного центра в одноименный летний оздоровительный лагерь отправили первую большую группу детей. Вместе им предстоит провести 21 день. Отправка

«Дружба» объединила более 350 ребят. Из областного центра в одноименный летний оздоровительный лагерь отправили первую большую группу детей. Вместе им предстоит провести 21 день. Отправка школьников традиционно прошла возле ледового комплекса «Владимир». Проводить детей пришли, конечно же, и их родители. Многие из них уже не в первый раз провожают своих чад в муниципальный лагерь. Александр