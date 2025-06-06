В результате нападения женщина получила укусы в ногу и прошла курс лечения, включая прививки от бешенства.

Фрунзенский районный суд Владимира постановил взыскать денежную компенсацию морального вреда в пользу местной жительницы, подвергшейся нападению соседских собак. Инцидент произошел в подъезде дома, где проживала пострадавшая.В результате нападения женщина получила укусы в ногу и прошла курс лечения, включая прививки от бешенства. Судмедэкспертиза установила легкий вред здоровью. Истица требовала компенсацию в размере 500 тысяч рублей.Ответчиками по делу выступили мать и дочь, первая выгуливала собак, а вторая являлась хозяйкой укусившего животного. Суд частично удовлетворил иск, взыскав 80 тысяч рублей с матери и 60 тысяч с дочери, а также судебные расходы на экспертизу. Решение суда может быть обжаловано.