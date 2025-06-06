Решение принято губернатором Александром Авдеевым.

С 6 июня во Владимирской области снова действует особый противопожарный режим, вводящий запрет на разведение костров, включая использование для жарки шашлыков, и проведение пожароопасных работ на садовых участках. Решение принято губернатором Александром Авдеевым в связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности в лесах до IV класса.Муниципалитетам рекомендовано усилить охрану, обеспечить готовность пунктов размещения эвакуируемых, принять меры по предотвращению распространения огня, привести в готовность технику. Также специалистам необходимо провести разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности.