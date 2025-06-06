Ущерб составил не менее 640 тыс. рублей.

В лесу Ковровского района Владимирской области егери нашли двух незаконно убитых лосей. Браконьером, застрелившим их, оказался 41-летний местный житель, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области в пятницу, 6 июня.Ущерб составил не менее 640 тыс. рублей. Нарушитель был задержан, после этого он признался в содеянном. Животных он отстреливал для себя, без официального разрешения.Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ (незаконная охота). Сейчас идет расследование инцидента.