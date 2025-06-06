Во Владимире закрыли для купания два единственных водоема, где ранее было официально разрешено плавать — озера Семязино и Глубокое. По данным мэрии от 6 июня, пробы воды выявили превышение

Во Владимире закрыли для купания два единственных водоема, где ранее было официально разрешено плавать — озера Семязино и Глубокое. По данным мэрии от 6 июня, пробы воды выявили превышение допустимых микробиологических показателей. По мнению специалистов управления Роспотребнадзора, нахождение в водоемах может привести к инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям. На берегах установили знаки, информирующие о запрете