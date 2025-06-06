Метеорологи выпустили предупреждение об опасном погодном явлении.

Во Владимирской области 7-8 июня ожидается переменчивая погода с дождями и высокими температурами. По данным Гидрометцентра, в субботу и воскресенье дневная температура поднимется до +26...+27°C, временами возможны кратковременные дожди.Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждает о периоде аномальной жары с 7 по 10 июня, когда температура может достигать +30...+32°C. Метеорологи выпустили предупреждение об опасном погодном явлении, рекомендуя жителям соблюдать меры предосторожности, особенно людям с хроническими заболеваниями, пожилым и детям.Перед выходными, 6 июня, ожидается облачная погода без осадков и комфортные +25°C.