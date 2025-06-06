Ребенок покупает билет по «Пушкинской карте», а родители получают скидку на свой билет.

Во Владимирской области 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, стартовала акция «Веди родителей в музей», позволяющая взрослым получить скидки на посещение музеев, если они приходят с детьми. В акции участвуют Центр изобразительных искусств во Владимире, Гороховецкий и Мстёрский художественные музеи.Ребенок покупает билет по «Пушкинской карте», а родители получают скидку на свой билет. Акция продлится до 22 июня.Программа, уже третья по счету в регионе, направлена на увеличение посещаемости музеев и укрепление семейных традиций.