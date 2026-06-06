В Коврове началось долгожданное обновление сквера на пересечении улиц Комиссарова и Абельмана. Эта территория, где установлен памятник Владимиру Ленину, будет благоустроена с сохранением

В Коврове началось долгожданное обновление сквера на пересечении улиц Комиссарова и Абельмана. Эта территория, где установлен памятник Владимиру Ленину, будет благоустроена с сохранением атмосферы советской эпохи. Об этом сообщил депутат Игорь Игошин в своих соцсетях. Проект благоустройства разрабатывался с учётом пожеланий сохранить дух той эпохи, которую старшее поколение вспоминает с ностальгией. Работы проводятся в рамках