По собственному желанию уволились начальник управления по взаимодействию с административными органами и органами государственного управления горадминистрации Анатолий Винарчик и начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров.

По собственному желанию уволились начальник управления по взаимодействию с административными органами и органами государственного управления горадминистрации Анатолий Винарчик и начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров. 5 июня стал для них последним рабочим днём. Об этом сообщила мэрии.Новым руководителем управления по взаимодействию с административными органами и органами государственного управления назначен Роман Арапов, который уже в понедельник должен приступить к своим обязанностям.Известно, что Роман Арапов родился в Калуге, получил два высших образования. С 2017 года замещал разные должности государственной гражданской службы в органах власти Калужской области. С 2025 года был помощником заместителя губернатора Калужской области.«Кандидатура начальника управления по охране окружающей среды проходит процесс согласования. Планируется, что руководить структурным подразделением будет местный владимирский специалист. О дате назначения будет сообщено дополнительно», — говорится в опубликованном сообщении.