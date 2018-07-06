С 10 по 12 августа на аэродроме на Волге рядом
с Нижним Новгородом пройдет один из самых ожидаемых фестивалей лета – юбилейный
Alfa Future People. Это ежегодное событие – must visit для всех, кто любит
лето, качественную танцевальную музыку, здоровый образ жизни и технологии.
Всем, кто живет в ногу со временем и современными технологиями, срочно
собираться в дорогу.
С 10 по 12 августа на аэродроме на Волге рядом
с Нижним Новгородом пройдет один из самых ожидаемых фестивалей лета – юбилейный
Alfa Future People. Это ежегодное событие – must visit для всех, кто любит
лето, качественную танцевальную музыку, здоровый образ жизни и технологии.
Всем, кто живет в ногу со временем и современными технологиями, срочно
собираться в дорогу.
1. Главная сцена Alfa Future People -
самая большая в восточной Европе. В прошлом году ее высота равнялась
девятиэтажному дому. Каждый год она отражает главную тему фестиваля, а на
торжественном открытии фестиваля она превращается в гигантскую аудиовизуальную
площадку. Так, в 2017 году, на гигантском экране 1100 кв.м. впервые в истории
фестиваля был осуществлен выход на прямую связь с МКС
2. Лучшая фестивальная инфраструктура в
России. Традиционно AFP – это не только сотни мировых диджеев, но и
максимальный комфорт для посетителей. Так, кемпинги фестиваля оснащены горячими
душевыми, локерами для хранения вещей, а также есть специальный вариант
размещения в ВИП-кемпинге Caravan, оснащенным дополнительной охраной и
полностью готовыми к эксплуатации палатками;
3. Удобно добираться. Нижний Новгород -
один из самых доступных городов России. Из Санкт-Петербурга и Москвы в него
ежедневно отправляются десятки поездов, а время в дороге составляет не более
4-6 часов. Гостиничный фонд Нижнего Новгорода также третий по величине после
Москвы и Санкт-Петербурга, так что любители путешествий могут не волноваться за
комфортабельность перемещений и проживания;
4. Масштабная
зона технологий, поражающая воображение. Ежегодно на территории фестиваля
раскидывается большая зона технологий, состоящая из нескольких шатров. В 2018
году в ней будет представлено более 100 технологичных новинок, среди которых -
мобильная вертикальная агроферма, созданная художником Иваном Карповым,
футуристичный скутер-чемодан ATTO, очки дополненной реальности для велосипедистов
Raptor, персональный тренер будущего VI, высокотехнологичный магазин Data
Dollar Store от “Лаборатории Касперского”, в котором можно будет приобрести
товары за информацию и многое другое.
5. Более 20 видов спорта. В 2018 году на
AFP впервые можно будет сдать нормы ГТО и поиграть в гольф. Также гости
фестиваля смогут посетить мастер-классы от самого гибкого человека России,
примут участие в EMS-тренировках, турнирах по волейболу и сыграют в популярные
игры на основе футбола;
6. Более 100 артистов на четырех сценах.За
4 года существования фестиваля на
нем выступило более 400 артистов, большая часть которых входит в международный
рейтинг TOP-100 Djmag. В 2018 году хедлайнерами фестиваля станут: Tiesto, Steve
Aoki, Alesso и Afrojack. Также на фестивале выступят: KSHMR, Gareth Emery,
Yellow Claw, Swanky Tunes, Дельфин, Krewella, Flux Pavilion и др.
7. Разнообразный фудкорт. Ежегодно на AFP
представлено более 60 точек питания, среди которых – 10 кухонь мира, 25
разнообразных фудтраков со стрит-фудом. Ценители здорового образа жизни также
найдут, чем себя порадовать: традиционно в зоне фудкорта представлены точки с
вегетарианской и здоровой пищей;
8. Не нужно брать с собой кошелек.
Благодаря Mastercard территория самого технологичного музыкального фестиваля
вновь станет комфортным пространством без наличных. Гости смогут просто и
удобно оплачивать сувениры, еду и напитки банковскими картами и устройствами с
бесконтактной оплатой (смартфонами и умными гаджетами), а если потребуется –
смогут прямо на площадке выпустить себе карту в браслете, обратившись в один из
полевых офисов Альфа-Банка.
9. Отдельная сцена для любителей техно.
Лайн-ап фестиваля каждый год расширяется в музыкальном формате. Так, в 2018
году на AFP будет представлена отдельная техно-сцена Miller Future Music, среди
участников которой – представители французской и берлинской техно-сцены: Ben
Klock, Marcel Dettmann, Loisahhh, Boys Noize, Vitalic и др.
10. Знакомство
с единомышленниками. Ежегодно фестиваль посещают 50 000 человек из 20 стран
мира. Какую бы музыку вы не слушали и в каком составе не прибыли на фестиваль,
вы всегда можете найти единомышленников со схожими вкусами и взглядами на
жизнь. Внимательно изучите расписание на все три дня, выстройте свой маршрут и
направляйтесь в избранные зоны в определённое время.