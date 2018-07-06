С 10 по 12 августа на аэродроме на Волге рядом с Нижним Новгородом пройдет один из самых ожидаемых фестивалей лета – юбилейный Alfa Future People. Это ежегодное событие – must visit для всех, кто любит лето, качественную танцевальную музыку, здоровый образ жизни и технологии. Всем, кто живет в ногу со временем и современными технологиями, срочно собираться в дорогу.

С 10 по 12 августа на аэродроме на Волге рядомс Нижним Новгородом пройдет один из самых ожидаемых фестивалей лета – юбилейныйAlfa Future People. Это ежегодное событие – must visit для всех, кто любитлето, качественную танцевальную музыку, здоровый образ жизни и технологии.Всем, кто живет в ногу со временем и современными технологиями, срочнособираться в дорогу.1. Главная сцена Alfa Future People -самая большая в восточной Европе. В прошлом году ее высота равняласьдевятиэтажному дому. Каждый год она отражает главную тему фестиваля, а наторжественном открытии фестиваля она превращается в гигантскую аудиовизуальнуюплощадку. Так, в 2017 году, на гигантском экране 1100 кв.м. впервые в историифестиваля был осуществлен выход на прямую связь с МКС2. Лучшая фестивальная инфраструктура вРоссии. Традиционно AFP – это не только сотни мировых диджеев, но имаксимальный комфорт для посетителей. Так, кемпинги фестиваля оснащены горячимидушевыми, локерами для хранения вещей, а также есть специальный вариантразмещения в ВИП-кемпинге Caravan, оснащенным дополнительной охраной иполностью готовыми к эксплуатации палатками;3. Удобно добираться. Нижний Новгород -один из самых доступных городов России. Из Санкт-Петербурга и Москвы в негоежедневно отправляются десятки поездов, а время в дороге составляет не более4-6 часов. Гостиничный фонд Нижнего Новгорода также третий по величине послеМосквы и Санкт-Петербурга, так что любители путешествий могут не волноваться закомфортабельность перемещений и проживания;4. Масштабнаязона технологий, поражающая воображение. Ежегодно на территории фестиваляраскидывается большая зона технологий, состоящая из нескольких шатров. В 2018году в ней будет представлено более 100 технологичных новинок, среди которых -мобильная вертикальная агроферма, созданная художником Иваном Карповым,футуристичный скутер-чемодан ATTO, очки дополненной реальности для велосипедистовRaptor, персональный тренер будущего VI, высокотехнологичный магазин DataDollar Store от “Лаборатории Касперского”, в котором можно будет приобреститовары за информацию и многое другое.5. Более 20 видов спорта. В 2018 году наAFP впервые можно будет сдать нормы ГТО и поиграть в гольф. Также гостифестиваля смогут посетить мастер-классы от самого гибкого человека России,примут участие в EMS-тренировках, турнирах по волейболу и сыграют в популярныеигры на основе футбола;6. Более 100 артистов на четырех сценах.За4 года существования фестиваля нанем выступило более 400 артистов, большая часть которых входит в международныйрейтинг TOP-100 Djmag. В 2018 году хедлайнерами фестиваля станут: Tiesto, SteveAoki, Alesso и Afrojack. Также на фестивале выступят: KSHMR, Gareth Emery,Yellow Claw, Swanky Tunes, Дельфин, Krewella, Flux Pavilion и др.7. Разнообразный фудкорт. Ежегодно на AFPпредставлено более 60 точек питания, среди которых – 10 кухонь мира, 25разнообразных фудтраков со стрит-фудом. Ценители здорового образа жизни такженайдут, чем себя порадовать: традиционно в зоне фудкорта представлены точки свегетарианской и здоровой пищей;8. Не нужно брать с собой кошелек.Благодаря Mastercard территория самого технологичного музыкального фестивалявновь станет комфортным пространством без наличных. Гости смогут просто иудобно оплачивать сувениры, еду и напитки банковскими картами и устройствами сбесконтактной оплатой (смартфонами и умными гаджетами), а если потребуется –смогут прямо на площадке выпустить себе карту в браслете, обратившись в один изполевых офисов Альфа-Банка.9. Отдельная сцена для любителей техно.Лайн-ап фестиваля каждый год расширяется в музыкальном формате. Так, в 2018году на AFP будет представлена отдельная техно-сцена Miller Future Music, средиучастников которой – представители французской и берлинской техно-сцены: BenKlock, Marcel Dettmann, Loisahhh, Boys Noize, Vitalic и др.10. Знакомствос единомышленниками. Ежегодно фестиваль посещают 50 000 человек из 20 странмира. Какую бы музыку вы не слушали и в каком составе не прибыли на фестиваль,вы всегда можете найти единомышленников со схожими вкусами и взглядами нажизнь. Внимательно изучите расписание на все три дня, выстройте свой маршрут инаправляйтесь в избранные зоны в определённое время.