Каждый сотрудник Центра финансового обеспечения является частью одной большой команды, в которой преобладает четкая организованность, взаимовыручка и отлаженность рабочего процесса.

Далеко не каждое подразделение может похвастаться столь значимой цифрой. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Центра финансового обеспечения УМВД России по Владимирской области. Невозможно переоценить важность данного подразделения для решения задач, стоящих перед МВД России. В настоящее время подразделение возглавляет полковник внутренней службы Анатолий Александрович Рябов, который лично поздравил подчинённых с юбилеем.Организационно-штатная структура финансовой службы УМВД России по Владимирской области с момента создания неоднократно подвергалась реорганизации. Но приоритетной оставалась задача по финансовому обеспечению деятельности подразделений УМВД России по Владимирской области и территориальных органов.Важнейшими направлениями в работе Центра финансового обеспечения являются финансовое планирование, финансирование и отчетность финансово-хозяйственной деятельности. В текущий период Центр успешно выполняет задачу по повышению эффективности расходования материальных и других ресурсов, обеспечивает целевое расходование бюджета. Особая роль отводится реализации социальных гарантий и осуществлению социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, работников и государственных гражданских служащий, в том числе уволенных со службы и членов их семей.Сотрудники Центра постоянно совершенствуют свои знания нормативно-правовых актов, умеют безошибочно составлять финансовую документацию, имеют навыки предвидения в составлении планов расходования денежных средств, чутко относятся к нуждам личного состава.Несмотря на сложность и напряженность работы, каждый сотрудник Центра финансового обеспечения является частью одной большой команды, в которой преобладает четкая организованность, взаимовыручка и отлаженность рабочего процесса.