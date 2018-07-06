Историческая летопись финансовой службы начала свой отсчет с 06 июля 1918 года.

Сегодня финансово-экономическая служба МВД России отмечает свой профессиональный праздник – 100-летие Финансовой службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Историческая летопись финансовой службы начала свой отсчет с 06 июля 1918 года. Именно в этот день нарком внутренних дел в своем докладе на V Всероссийском съезде Советов упомянул о структуре и функциях уже действующего финансового отдела НКВД РСФСР.С тех пор финансовые подразделения прошли значительный путь в своем становлении и развитии. Сейчас эта служба является сложной многофункциональной структурой, обеспечивающей финансовыми ресурсами оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел, материальное обеспечение и социальную защиту сотрудников и пенсионеров МВД России.В нынешних экономических условиях роль ведомственных финансово-экономических подразделений существенно возросла. В настоящее время в них проходят службу более 20 тысяч высококвалифицированных финансистов, экономистов и бухгалтеров, которые своим трудом вносят неоценимый вклад в укрепление и развитие финансовой составляющей системы Министерства внутренних дел Российской Федерации.