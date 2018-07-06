Ограничение не распространяется в кафе, ресторанах и барах

Ограничение не распространяется в кафе, ресторанах и барахВ День семьи, любви и верности в соответствии с законом от 14 октября 2014 года №111-ОЗ установили запрет на продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков.Кстати, данное ограничение не распространяется на продажу спритного в заведениях общественного питания - кафе, барах и ресторанах.«Сухой закон» продлится с вечера субботы (21.00, 7 июля) до утра понедельника (9.00, 9 июня).В Муроме же запрет действует с 21 часа 6 июля.