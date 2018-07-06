В субботу сборная Англии проведет в Самаре матч 1/4 финала чемпионата мира с командой Швеции. Эту встречу может пропустить нападающий англичан Джейми Варди.

В субботу сборная Англии проведет в Самаре матч 1/4 финала чемпионата мира с командой Швеции. Эту встречу может пропустить нападающий англичан Джейми Варди.Варди получил повреждение в матче 1/8 финала с колумбийцами и не смог выполнить пенальти в послематчевой серии. Повреждение оказалось достаточно серьезным, и Джейми пропустил несколько тренировок. Варди отправился с командой в Самару, но его участие в игре со шведами вызывает сомнения.Все остальные футболисты сборной Англии готовятся к матчу с командой Швеции. Вернулся в коллектив защитник Фабиан Делф, отлучавшийся из команды на родину. Во время чемпионата мира футболист в третий раз стал отцом.