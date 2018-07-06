Голкипер сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд в послематчевой серии пенальти матча 1/8 финала чемпионата мира против Колумбии (1:1, 4:3, пен.) прибегал к шпаргалке, которую ему вручили незадолго до начала 11-метровых ударов.

Голкипер сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд в послематчевой серии пенальти матча 1/8 финала чемпионата мира против Колумбии (1:1, 4:3, пен.) прибегал к шпаргалке, которую ему вручили незадолго до начала 11-метровых ударов.По сообщениям "Спорт-экспресса", который ссылается на Sky Sports, перед стартом серии ударов с точки ему передали бутылочку с водой, на которой были написаны подсказки с предпочтениями колумбийцев при выборе угла ворот, в который они будут наносить удар. Шпаргалка сработала — южноамериканские футболисты дважды не смогли поразить ворота Пикфорда, который отбил решающий мяч. В итоге Англия смогла победить в матче и выйти в четвертьфинал мундиаля.Напомним, что после матча англичанин в интервью сказал, что только капитан Колумбии Радамель Фалькао выполнил удар не в тот угол, куда он бьет обычно.