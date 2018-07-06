Антон Беляков может остаться не у дел. У него отбирают и кресло сенатора, и пост главы регионального отделения Справедливой России. Cенатором Беляков стал 5 лет назад, в обмен на отказ соперничать с Орловой на губернаторских выборах. На этих выборах Белякова в качестве кандидата в губернаторы мы тоже вряд ли увидим. Справедливая Россия нашла нового регионального лидера.

Антон Беляков может остаться не у дел. У него отбирают и кресло сенатора, и пост главы регионального отделения "Справедливой России". Cенатором Беляков стал 5 лет назад, в обмен на отказ соперничать с Орловой на губернаторских выборах. На этих выборах Белякова в качестве кандидата в губернаторы мы тоже вряд ли увидим. "Справедливая Россия" нашла нового регионального лидера. Это пока малоизвестный Сергей Бирюков. Он был педагогом дополнительного образования, а перед тем, как стать эсэром - работал в "Единой России". Понятно, что серьёзную конкуренцию Светлане Орловой он вряд ли составит. В отличие от Антона Белякова, которого по сути обезвредили.