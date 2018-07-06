У российского проекта люксовых автомобилей Кортеж уже появились иностранные инвесторы. Так, арабский фонд готов вложить более 100 млн евро.
<a href="http://33live.ru/novosti/06-07-2018-araby-vlozhat-milliony-v-proekt-kortezh.html" target="_blank">Арабы вложат миллионы в проект Кортеж</a> - У российского проекта люксовых автомобилей Кортеж уже появились иностранные инвесторы. Так, арабский фонд готов вложить более 100 млн евро.
[url=http://33live.ru/novosti/06-07-2018-araby-vlozhat-milliony-v-proekt-kortezh.html]Арабы вложат миллионы в проект Кортеж[/url] - У российского проекта люксовых автомобилей Кортеж уже появились иностранные инвесторы. Так, арабский фонд готов вложить более 100 млн евро.