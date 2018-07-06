Бывший первый вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев, подозреваемый в превышении полномочий, арестован на 10 дней - до предъявления обвинения.

Бывший первый вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев, подозреваемый в превышении полномочий, арестован на 10 дней — до предъявления обвинения, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.После предъявления обвинения срок содержания бывшего высокопоставленного чиновника под стражей возрастет до двух месяцев.Алиева задержали сразу после допроса в ФСБ. У него дома прошел обыск. Подробности расследования пока официально не разглашают, но по данным некоторых СМИ, в рамках этого же уголовного дела арестован и бывший руководитель так называемого правительственного гаража Дагестана (ГКУ "Автохозяйство") Асхабали Абдулатипов, а в скором времени список фигурантов может вырасти и за счет других бывших или действующих чиновников.