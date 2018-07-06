Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с главным тренером Роберто Мартинесом объявил стартовый состав на матч 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии. С первых минут на поле Казань-Арены выйдут экс-зенитовец Аксель Витсель и Ромелу Лукаку.

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с главным тренером Роберто Мартинесом объявил стартовый состав на матч 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии. С первых минут на поле "Казань-Арены" выйдут экс-зенитовец Аксель Витсель и Ромелу Лукаку.Полностью стартовый состав "красных дьяволов" выглядит следующим образом: вратарь Тибо Куртуа, защитники Тоби Алдервейрельд, Ян Вертонген, Венсан Компани, Тома Менье, полузащитники Маруан Феллайни, Аксель Витсель, Насер Шадли, Кевин Де Брейне, а также нападающие Эден Азар и Ромелу Лукаку.Напомним, что четвертьфинальный матч между Бразилией и Бельгией начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка будет показана на сайте 33Live.RuRu и телеканале "Россия 1".