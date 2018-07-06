История погибшей звезды Дома-2 Анастасии Тарасюк обрастает новыми подробностями. Сообщается, что девушка была в положении, а ее богатый любовник находится под стражей.

История погибшей звезды "Дома-2" Анастасии Тарасюк обрастаетновыми подробностями. Сообщается, что девушка была в положении, а ее богатыйлюбовник находится под стражей.Как выяснилось, Анастасия находилась на втором месяце беременности.Предположительно отцом ребенка являлся женатый сотрудник правоохранительныхорганов, который сейчас якобы задержан правоохранительными органами за взятку.Избранника звезды арестовали в тоже время, когда Тарасюкузнала, что вскоре станет матерью. Мужчина этой новости не обрадовался, оннастаивал на аборте.Экс-бойфренд девушки Альберт Резин рассказал прессе, чтодолгое время звезда "Дома-2" ходила в любовницах, однако мечтала создать свозлюбленным семью. "Да, она была беременна. Это произошло случайно, по залету.Содержал ее бывший полицейский, которого сейчас судят за взятки и превышениедолжностных полномочий. У него нашли килограммы денег. Он Анастасию всяческиподдерживал и спонсировал. Они познакомились в каком-то крутом ресторане, гдеНастя тусила, по-моему "White Rabbit". У него двое или трое детей", – сообщил Резин.По словам Альберта, категорический отказ полицейского отбудущего ребенка мог стать причиной самоубийства Анастасии. "Он ее частодоводил до истерик. А он, чтобы загладитьвину, решил устроить пышные похороны. Из СИЗО договорился, чтобы Настюпохоронили на Троекуровском кладбище, купил даже гроб за 200 тысяч. Самиподумайте, откуда у ее бедной семьи из Шатуры такие деньги?" – цитируетАльберта StarHit.Напомним, 22 июня тело экс-участницы телепроекта "Дом-2"Анастасии Тарасюк нашли под окнами элитного жилищного комплекса"Золотые ключи". Друзья и родственники умершей не верят, что жизнерадостнаязвезда телешоу решилась на суицид. Близкие девушки настаивают – Насте помоглиумереть.