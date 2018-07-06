Из них - 729 детей

Из них - 729 детейЗа прошедшую неделю во владимирские больницы с укусами клещей обратилось 159 человек, в том числе - 59 детей.По данным Роспотребнадзора, с начала сезона активности количество пострадавших от укусов клещей составило 2230 человек, из них - 729 детей.При укусе клеща необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение. Исследования проводятся в лаборатории особо-опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Находится она в областном центре на улице Офицерской, д. 20, 1-й этаж.При транспортировке клеща следует поместить в плотно закрывающуюся емкость. При отсутствии возможности доставки в день укуса, хранение емкости допускается в холодильнике при температуре +4...+8 градусах.Если сохранить клеща не удалось, необходимо провести исследование крови на наличие антител к инфекционным заболеваниям, передающимися клещами.Профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита получили 43 ребенка и 16 взрослых.В летнее время активность клещей увеличивается. Прогуливаясь на природе, не стоит забывать об опасности, вероятность встретиться с клещами высока.