В субботу сборная России проведет матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии. Встреча пройдет на стадионе Фишт в Сочи и начнется в 21 час.

В субботу сборная России проведет матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии. Встреча пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 21 час.Накануне встречи ВЦИО провел опрос жителей России о предстоящем матче. Респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов, связанных с матчем сборных России и Хорватии. Как сообщает РИА Новости, 56% россиян верят в победу нашей сборной. 10% считают, что будет ничья и судьба путевки в полуфинал решится в серии пенальти. 15 % отдали предпочтение хорватам. 19% затруднились ответить на вопрос.Также 65% участников опроса будут смотреть трансляцию матча дома, в гостях или на работе, 1,6% — в фанзоне, 1% — в кафе или баре, на стадионе в Сочи матч будут смотреть 0,4% респондентов. Не будут смотреть игру меньше трети опрошенных (29%), 3% затруднились ответить.