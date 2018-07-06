Сможет ли новая система обращения с отходами сделать регион чище?

Сможет ли новая система обращения с отходами сделать регион чище?До конца 2018 года в Костромской области должна заработать новая система сбора, обработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Всем комплексом работ займутся региональные операторы. В чём суть?А нас предупреждалиО том, что на поле битвы с мусором грядут перемены, было известно ещё год назад. В то время в регионе работали 42 организации, оказывающие услуги по утилизации (захоронению) твёрдых коммунальных отходов. При этом, по сведениям областного департамента ТЭК и ЖКХ, в регионе отсутствовал единый подход к ценообразованию и начислению платы за услуги по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов, и разница в стоимости услуг в районах варьировалась от 25 до 96 рублей с человека. Уже тогда было решено, что проблему будут решать с помощью зонирования.«Часом икс» для изменений, в соответствии с федеральными требованиями, была названа вторая половина 2018 года.Три зоныСогласно новой системе область поделена на три территории с центрами в Костроме, Галиче и Шарье. В каждой будет свой региональный оператор, прошедший конкурсный отбор. В областном департаменте ТЭК и ЖКХ подтвердили, что по 2-й зоне деятельности статус присвоен ООО «Полигон» (г. Галич)», по 3-й - ООО «Спецтранс» (г. Шарья).В первую зону деятельности регионального оператора входит Кострома, во вторую: Буй, Галич, Антроповский, Буйский, Галичский, Парфеньевский, Солигаличский и Чухломский районы. В третьей зоне охват большой: Мантурово, Шарья, Вохомский, Кадыйский, Кологривский, Макарьевский, Мантуровский, Межевской, Октябрьский, Павинский, Поназыревский, Пыщугский и Шарьинский районы. Сюда же относится город Нея и Нейский район.Региональный оператор по обращению с ТКО должен будет обеспечить в своей зоне сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой.Обязательное заключение договоров с операторами предполагает и расплату. Между тем в регионе есть места, где никогда не платили за вывоз мусора. Да и контейнеры есть не везде. Народ переживает, что новшество ударит по кошельку. Уже известно, что тариф будет рассчитываться с количества зарегистрированных человек.«Я не думаю, что станет чище: если появится один бак на всю деревню, то людям по-прежнему будет легче выкинуть мусор в ближайший овраг или сжечь в печи, - считает сельский житель Евгений Павлов. – Ещё важный вопрос: как часто будет вывозиться мусор. Я знаю, что даже на костромских улицах это проблема. Дочь в областном центре живёт, жалуется».Что сейчас?О преимуществах новой системы говорить рано – время покажет, а вот в сфере обращения с отходами в настоящее время проблем море. Есть факты нарушений лицензионных требований, паспортизации опасных отходов и прочее. Кроме того, как сообщила старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Наталья Шумская-Сколдинова:«Установлены случаи невнесения и несвоевременного внесения 19 организациями, осуществляющими деятельность по обращению с ТКО в г. Костроме, г. Волгореченске, г. Шарье, Костромском, Красносельском, Вохомском, Поназыревском муниципальных районах области, платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год».Не в идеальном состоянии и места для сбора мусора: более 160 контейнерных площадок для ТКО, по итогам проверок, не имели покрытий, ограждений. В то, что в мусорной сфере разом наступит порядок, верится с трудом.