Бывший футболист туринского Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон официально стал игроком французского клуба Пари Сен-Жермен. Итальянский голкипер подписал соглашение с парижским клубом сроком на один год. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Бывший футболист туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон официально стал игроком французского клуба "Пари Сен-Жермен". Итальянский голкипер подписал соглашение с парижским клубом сроком на один год. Финансовые условия сделки не разглашаются.Taillé pour Paris ! pic.twitter.com/yBYMkX02rD— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 6 июля 2018 г.Кроме того, подписанный контракт между сторонами по истечении года может быть продлен еще на один сезон, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт парижан. "Мы все испытываем гордость тем фактом, что к нам присоединился Буффон, — сказал после подписания президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи. – В свои 40 лет он не утратил страсть к игре. В лице нам он увидел идеальные для себя условия, где он может ставить для себя самые высокие цели".Напомним, что Буффон выступал за "Ювентус" на протяжении 17 лет и по завершении срока своего контракта со "старой синьорой" он принял решение покинуть клуб.