Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер дал высокую оценку проходящему в России чемпионату мира по футболу. Блаттера поразил уровень организации турнира.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер дал высокую оценку проходящему в России чемпионату мира по футболу. Блаттера поразил уровень организации турнира.Йозеф Блаттер был отстранен от деятельности в футболе, однако он смог посетить чемпионат мира по приглашению президента России Владимира Путина, как частное лицо. " Меня впечатлил уровень организации. Я фактически испытал на себе все то, что испытывает обычный болельщик. Потому что был аккредитован на чемпионат именно как болельщик. Все организовано очень хорошо, все под контролем. Особо хочу отметить работу местного оргкомитета – российского. Он заслуживает всяческих похвал. Уверен, такой высокий уровень продолжится до самого конца турнира. В общем, мне не остается ничего другого, как поздравить Россию и похвалить", — приводит слова Блаттера "Спорт-Экспресс".За время своей работы в футболе Йозеф Блаттер побывал на многих чемпионатах мира. Бывший президент ФИФА дал высокую оценку и уровню самого турнира. " У каждого чемпионата своя история, каждый из турниров особенный. Обратите внимание – исход многих матчей на ЧМ-2018 решался в последние минуты. А то и в серии пенальти, как случалось в 1/8 финала. Очень сложный турнир. Самый лучший? Этот вопрос лучше задайте мне после финала. Скорее самый бескомпромиссный. Во всяком случае, я для себя его так оцениваю. Для меня это одиннадцатый чемпионат – из них он точно самый бескомпромиссный. Никто не хочет уступать, все стремятся победить, играют до последнего", — сказал Блаттер.