Критика полезна, но когда она конструктивна, а не оскорбительна.
Главный тренер российской сборной пожурил спортивных экспертов в преддверии 1/4
финала чемпионата мира против Хорватии.
Критика полезна, но когда она конструктивна, а не оскорбительна.
Главный тренер российской сборной пожурил спортивных экспертов в преддверии 1/4
финала чемпионата мира против Хорватии.
Станислав Черчесов открыт для критики. Главный тренер
команды России уверен, что из нее можно извлечь пользу. А вот оскорблять
футболистов не стоит.
"Критика нужна. Если держать ухо востро и глаза
открытыми, в критической статье можно найти пользу. Мы открыты к ней. Другое
дело, что она должна быть конструктивная, аналитическая, а не оскорбительная",
– заявил Черчесов. Тренер признался, что зачастую просто не обращает внимания
на некоторые вещи, которые могут отвлечь его от подготовки к матчу.
Черчесов отметил, что игра сборной Хорватии отличается от
манеры испанской команды. Наставник россиян предполагает, что они по ходу матча
будут варьировать свою тактику. Сборная России все это учтет и будет готова к
такому развитию событий.
"Одного игрока у хорватов выделить нельзя – потому что
на каждой позиции играет футболист хорошего уровня. Внимание надо уделять всем.
А то, что они и команда, и игроки высокого класса, мы знаем. Чтобы сыграть
удачно, надо противопоставить и индивидуальные качества наших футболистов, и
командную игру", – цитирует главного тренера российской сборной "Спорт-Экспресс".
Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, обыграв в серии послематчевых пенальти команду Испании. Четвертьфинальная игра пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Противником россиян станет сборная Хорватии.