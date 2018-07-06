Критика полезна, но когда она конструктивна, а не оскорбительна. Главный тренер российской сборной пожурил спортивных экспертов в преддверии 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии.

Критика полезна, но когда она конструктивна, а не оскорбительна.Главный тренер российской сборной пожурил спортивных экспертов в преддверии 1/4финала чемпионата мира против Хорватии.Станислав Черчесов открыт для критики. Главный тренеркоманды России уверен, что из нее можно извлечь пользу. А вот оскорблятьфутболистов не стоит."Критика нужна. Если держать ухо востро и глазаоткрытыми, в критической статье можно найти пользу. Мы открыты к ней. Другоедело, что она должна быть конструктивная, аналитическая, а не оскорбительная",– заявил Черчесов. Тренер признался, что зачастую просто не обращает вниманияна некоторые вещи, которые могут отвлечь его от подготовки к матчу.Черчесов отметил, что игра сборной Хорватии отличается отманеры испанской команды. Наставник россиян предполагает, что они по ходу матчабудут варьировать свою тактику. Сборная России все это учтет и будет готова ктакому развитию событий."Одного игрока у хорватов выделить нельзя – потому чтона каждой позиции играет футболист хорошего уровня. Внимание надо уделять всем.А то, что они и команда, и игроки высокого класса, мы знаем. Чтобы сыгратьудачно, надо противопоставить и индивидуальные качества наших футболистов, икомандную игру", – цитирует главного тренера российской сборной "Спорт-Экспресс".Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, обыграв в серии послематчевых пенальти команду Испании. Четвертьфинальная игра пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Противником россиян станет сборная Хорватии.