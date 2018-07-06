В Губахе (Пермский край) возбудили уголовное дело в отношении четырех молодых местных жительниц, которые несколько часов всячески издевались, избивали и насиловали несовершеннолетнюю знакомую.

В Губахе (Пермский край) возбудили уголовное дело в отношении четырех молодых местных жительниц, которые несколько часов всячески издевались, избивали и насиловали несовершеннолетнюю знакомую.Как пишут местные СМИ, таким образом одна из истязательниц решила отомстить пострадавшей, так как та встречалась с парнем, от которого сама преступница была беременна. По некоторым данным, после всего, что с ней сотворили, жертва истязаний, возможно, никогда не сможет иметь детей.Уголовное дело возбуждено по статье об истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору. В пресс-службе СК РФ сообщили, что трое из издевавшихся над школьницей девушек заключены под стражу. Беременной выбрана мера принуждения в виде обязательства о явке, передает РИА Новости.