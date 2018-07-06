Численность населения региона с 1990 года снизилась примерно на 280 тысяч человек

Численность населения региона с 1990 года снизилась примерно на 280 тысяч человекЧисленность населения Владимирской области с 1990 года в среднем падает на 10 тысяч в год, говорится в пресс-релизе Владимирстата.В 1990 году в регионе проживало 1 млн 660 человек. По данным на 1 января 2018 года, во Владимирской области проживало немногим более 1 млн 378 тысяч человек. Таким образом, численность населения снизилась примерно на 280 тысяч человек.Владимирская область по численности населения занимает шестое место среди регионов Центрального федерального округа после Москвы, Московской, Тульской, Воронежской и Белгородской областей. Численность населения региона составляет 3,5% от населения ЦФО и 0,9% от количества жителей России.По усредненному прогнозу, численность владимирцев к началу 2016 года уменьшится на 143 тысяч или примерно на 10% и составит чуть более 1 млн 235 тысяч человек. Согласно прогнозу за указанный период, удельный вес сельского населения снизится с 22% до 20%, мужчин станет меньше примерно на 7%, женщин — почти на 12%. При этом превышение численности женщин над численностью мужчин сохранится.