Книги Михаила Булгакова набирают популярность у фанатов чемпионата мира по футболу. Продажи выросли уже на 30%.

Книги Михаила Булгакова набирают популярность у фанатов чемпионата мира по футболу. Продажи выросли уже на 30%.Спросом пользуется роман "Мастер и Маргарита", чаще всего на английском языке, а также испанском, немецком и итальянском. Об этом сообщил руководитель "Московского дома книги".Надежда Михайлова добавила, что среди иностранцев популярны еще такие произведения, как "Евгений Онегин" Александра Пушкина, "Анна Каренина" Льва Толстого, "Идиот" Федора Достоевского и "Доктор Живаго" Бориса Пастернака.