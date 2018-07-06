Психосоматическими называют расстройства, которые происходят в результате эмоционального перенапряжение.

Психосоматическими называют расстройства, которые происходят в результате эмоционального перенапряжение. Пытаясь с ним справиться организм задействует все силы, что приводит к его истощению и развитию различных физиологических патологий. Поэтому лечение психосоматических заболеваний – всегда трудный процесс, ведь нет такой таблетки, выпив которую можно избавиться от стресса раз и навсегда.

Почему появляются психосоматические расстройства?

Практически любое психологическое перенапряжение или эмоциональное потрясения может запустить разрушительные процесс в организме, если человек очень восприимчивый и чувствительный. Если вы всё принимаете близко к сердцу и даже мелкие неприятности способны пошатнуть душевного равновесия, то вероятнее всего, у вас проявятся физиологические заболевания. Выделяют несколько наиболее распространенных ситуаций, из-за которых могут развиться психосоматические заболевания:



Склонность к ипохондрии. Этот тут случай, когда наши мысли творят реальность. Если человек считает, что он болен, постоянно выискивает у себя симптомы какого-либо недомогания и убеждает остальных в том, что ему плохо, то практически со стопроцентной вероятностью ему станет плохо.

Нелюбовь к себе. Вот он то самый пресловутый комплекс неполноценности. Когда человек недоволен собой, ненавидит свою внешность или характер, то целыми днями напролет занимается самоуничижением, причиняя себе душевную боль, а в тяжелых случаях и физическую. Ни одна нервная система не выдержит такого напряжения. А значит, пострадает весь организм.

Навязчивое мнение со стороны. Есть люди, которые все время анализируют, что подумают о них другие, в результате чего ставят себя в стрессовую ситуацию, длящуюся бесконечно. Угодить всем невозможно – это давно известная истина, но зависимые от чужого мнения люди не признают ее как таковую и загоняют себя в условия хронического стресса.

Удобство. Когда вы болеете, как правило, все вас жалеют, помогают, ухаживают и освобождают от многих обязанностей и обязательств. Сплошные плюсы от болезни. Некоторые только так могут добиться внимание и избежать ответственности за свою жизнь, заставив всех остальных заниматься ею. Поэтому они упорно притворяются больными, что, как и в случае со склонностью к ипохондрии, в результате приведет к реальному появлению признаков какой-либо патологии.



Если ваша ситуация не относится ни к одному из этих пунктов, и вы не хотите болеть, то вам нужно знать, как избавиться от стресса до того, как он станет крушить в вашем организме все налево и направо. Распространенными заболеваниями, к которым может привести нервная перегрузка, являются: ревматоидный артрит, нейродерматиты, сахарный диабет, бронхиальная астма, эссенциальная гипертония, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.

Методы лечения

Основное, что можете сделать вы взять эмоции под контроль и минимизировать негативное влияние стресса на организм. Вот несколько советов, которые помогут вам не допускать эмоционального перенапряжения:





Анализируйте. Как только вы понимаете, что стресс завладевает вами, бейте его рациональными мыслями. Проанализируйте все события, из-за которых вы попали в плачевную ситуация, попросите мнения со стороны при необходимости и составьте план своей реабилитации.







Адекватно оценивайте свои силы. Если на вас сваливается слишком много дел, из-за которых уже света белого не видно, то расставьте приоритеты и скажите «нет» всему лишнему. Физическая усталость неизбежно приведет к эмоциональной.







Не жалуйтесь – ищите выход. Жалобы – это источник негатива, постоянно их проговаривая, вы лишний раз сами себя убеждаете, что все плохо. Считайте, что все трудности временными и вместо того, чтобы жаловаться, попробуйте предпринять шаги для их решения.







Не копайтесь в прошлом. Былые ошибки не должны определять ваше настоящее, оставьте их позади и избавьтесь от чувства вины. Оно хорошо тем, что помогает вынести урок из ошибки. Как только вы это сделали, отпустите чувство вины, оно выполнило свою задачу.







Создавайте позитивную атмосферу. Это относится как к обстановке в доме, которая должна быть уютной для вас, так и к кругу ваших знакомых. Общайтесь с позитивными и целеустремленными людьми, которые будут вдохновлять вас на улучшение собственной жизни, а не наоборот.





Если самостоятельно справиться со стрессом не получается, то вы всегда можете обратиться за помощью и пройти курс психотерапии, который поможет привести психоэмоциональное состояние в порядок. А также в комплексе для лечения психосоматических заболеваний назначаются и медикаментозные препараты, например, Адаптол для баланса эмоций.