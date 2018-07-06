Психосоматическими называют расстройства, которые происходят в результате эмоционального перенапряжение.
Психосоматическими называют расстройства, которые происходят в результате эмоционального перенапряжение. Пытаясь с ним справиться организм задействует все силы, что приводит к его истощению и развитию различных физиологических патологий. Поэтому лечение психосоматических заболеваний – всегда трудный процесс, ведь нет такой таблетки, выпив которую можно избавиться от стресса раз и навсегда.
Почему появляются психосоматические расстройства?
Практически любое психологическое перенапряжение или эмоциональное потрясения может запустить разрушительные процесс в организме, если человек очень восприимчивый и чувствительный. Если вы всё принимаете близко к сердцу и даже мелкие неприятности способны пошатнуть душевного равновесия, то вероятнее всего, у вас проявятся физиологические заболевания. Выделяют несколько наиболее распространенных ситуаций, из-за которых могут развиться психосоматические заболевания:
- Склонность к ипохондрии. Этот тут случай, когда наши мысли творят реальность. Если человек считает, что он болен, постоянно выискивает у себя симптомы какого-либо недомогания и убеждает остальных в том, что ему плохо, то практически со стопроцентной вероятностью ему станет плохо.
- Нелюбовь к себе. Вот он то самый пресловутый комплекс неполноценности. Когда человек недоволен собой, ненавидит свою внешность или характер, то целыми днями напролет занимается самоуничижением, причиняя себе душевную боль, а в тяжелых случаях и физическую. Ни одна нервная система не выдержит такого напряжения. А значит, пострадает весь организм.
- Навязчивое мнение со стороны. Есть люди, которые все время анализируют, что подумают о них другие, в результате чего ставят себя в стрессовую ситуацию, длящуюся бесконечно. Угодить всем невозможно – это давно известная истина, но зависимые от чужого мнения люди не признают ее как таковую и загоняют себя в условия хронического стресса.
- Удобство. Когда вы болеете, как правило, все вас жалеют, помогают, ухаживают и освобождают от многих обязанностей и обязательств. Сплошные плюсы от болезни. Некоторые только так могут добиться внимание и избежать ответственности за свою жизнь, заставив всех остальных заниматься ею. Поэтому они упорно притворяются больными, что, как и в случае со склонностью к ипохондрии, в результате приведет к реальному появлению признаков какой-либо патологии.
Если ваша ситуация не относится ни к одному из этих пунктов, и вы не хотите болеть, то вам нужно знать, как избавиться от стресса до того, как он станет крушить в вашем организме все налево и направо. Распространенными заболеваниями, к которым может привести нервная перегрузка, являются: ревматоидный артрит, нейродерматиты, сахарный диабет, бронхиальная астма, эссенциальная гипертония, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.
Методы лечения
Основное, что можете сделать вы взять эмоции под контроль и минимизировать негативное влияние стресса на организм. Вот несколько советов, которые помогут вам не допускать эмоционального перенапряжения:
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Анализируйте. Как только вы понимаете, что стресс завладевает вами, бейте его рациональными мыслями. Проанализируйте все события, из-за которых вы попали в плачевную ситуация, попросите мнения со стороны при необходимости и составьте план своей реабилитации.
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Адекватно оценивайте свои силы. Если на вас сваливается слишком много дел, из-за которых уже света белого не видно, то расставьте приоритеты и скажите «нет» всему лишнему. Физическая усталость неизбежно приведет к эмоциональной.
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Не жалуйтесь – ищите выход. Жалобы – это источник негатива, постоянно их проговаривая, вы лишний раз сами себя убеждаете, что все плохо. Считайте, что все трудности временными и вместо того, чтобы жаловаться, попробуйте предпринять шаги для их решения.
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Не копайтесь в прошлом. Былые ошибки не должны определять ваше настоящее, оставьте их позади и избавьтесь от чувства вины. Оно хорошо тем, что помогает вынести урок из ошибки. Как только вы это сделали, отпустите чувство вины, оно выполнило свою задачу.
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Создавайте позитивную атмосферу. Это относится как к обстановке в доме, которая должна быть уютной для вас, так и к кругу ваших знакомых. Общайтесь с позитивными и целеустремленными людьми, которые будут вдохновлять вас на улучшение собственной жизни, а не наоборот.
Если самостоятельно справиться со стрессом не получается, то вы всегда можете обратиться за помощью и пройти курс психотерапии, который поможет привести психоэмоциональное состояние в порядок. А также в комплексе для лечения психосоматических заболеваний назначаются и медикаментозные препараты, например, Адаптол для баланса эмоций.