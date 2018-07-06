На них выделили почти 70 млн рублей

На них выделили почти 70 млн рублейДепартаменту здравоохранения Владимирской области выделили дополнительные средства для пополнения автопарка.На 69,6 млн рублей власти закупят 24 единицы специализированного транспорта. Новые машины появятся в медицинских учреждениях уже в июле-сентябре этого года.Для нужд станции скорой медицинской помощи Владимира приобретут два автомобиля, оснащенных медицинским оборудованием класса «Б», стоимостью 7,9 млн рублей. Также для областной туберкулезной больницы купят автомобиль «Газель Некст» за 1,4 млн рублей. Новая техника в учреждении появится в июле, а осенью такой же автомобиль появится для перевозки маломобильных жителей на процедуру гемодиализа.Для амбулаторно-поликлинической службы территориальных учреждений Владимирской области власти планируют купить 11 санитарных автомобилей за 7,7 млн рублей.Также в третьем квартале этого года для региона приобретут 5 передвижных фельдешрско-акушерских пунктов. В городскую больницу Гусь-Хрустального купят передвижной флюорограф и маммограф.