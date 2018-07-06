Дочь прославленной балерины Анастасии Волочковой Ариадна
получила травму. Девушка повредила руку во время занятий конным спортом.
Дочь прославленной балерины Анастасии Волочковой Ариадна
получила травму. Девушка повредила руку во время занятий конным спортом.
В своем Instagram дочь балерины опубликовала снимок перебинтованной
руки. Врачи спасли конечность барышни и наложили шину (или гипс) на безымянный палец, вероятно, у Ариадны перелом.
"Конный спорт – это серьезная вещь. К которой нужно
подходить с ответственностью. Ведь спорт – это сложная и упорная работа. В
которой конечно бывают травмы. И я столкнулась с этим. Упала с лошади. Но
знаете, я горда тем, что упала я именно за работой. За отработкой новых
элементов. Я рада, что все произошло именно так, а не за походом домой или еще
как. Все так, как должно быть (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала девушка под фото.
Ниже Ариадна отметила, что, несмотря на падение с большой высоты и травму, она
не теряет силы духа. Ведь она чувствует постоянную поддержку со стороны
тренера. Она поблагодарила наставницу за знания, которые получила. "Она моя
вторая мама♥️ Я проводила с ней целый день и весь вечер и
набралась от нее очень многому. И даже после падения с лошади, по ее совету я
встала и села обратно в седло", – отметила дочь балерины.
Ариадна
посоветовала всем тем, кто только начинает заниматься конным спортом, не обращать внимания на травмы. Сама девушка мечтает побыстрее
поправиться и возобновить тренировки.
Ариадна родилась в сентябре 2005 года. Она единственный
ребенок балерины Анастасии Волочковой. Отец девочки бизнесмен Игорь Вдовин. Родители
Ариадны разошлись через несколько лет после появления девочки на свет. Однако дочь
танцовщицы не обделена вниманием родителей.