Дочь прославленной балерины Анастасии Волочковой Ариадна получила травму. Девушка повредила руку во время занятий конным спортом.

Дочь прославленной балерины Анастасии Волочковой Ариаднаполучила травму. Девушка повредила руку во время занятий конным спортом.В своем Instagram дочь балерины опубликовала снимок перебинтованнойруки. Врачи спасли конечность барышни и наложили шину (или гипс) на безымянный палец, вероятно, у Ариадны перелом."Конный спорт – это серьезная вещь. К которой нужноподходить с ответственностью. Ведь спорт – это сложная и упорная работа. Вкоторой конечно бывают травмы. И я столкнулась с этим. Упала с лошади. Нознаете, я горда тем, что упала я именно за работой. За отработкой новыхэлементов. Я рада, что все произошло именно так, а не за походом домой или ещекак. Все так, как должно быть (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала девушка под фото.Ниже Ариадна отметила, что, несмотря на падение с большой высоты и травму, онане теряет силы духа. Ведь она чувствует постоянную поддержку со сторонытренера. Она поблагодарила наставницу за знания, которые получила. "Она моявторая мама♥️ Я проводила с ней целый день и весь вечер инабралась от нее очень многому. И даже после падения с лошади, по ее совету явстала и села обратно в седло", – отметила дочь балерины.Ариаднапосоветовала всем тем, кто только начинает заниматься конным спортом, не обращать внимания на травмы. Сама девушка мечтает побыстреепоправиться и возобновить тренировки.Ариадна родилась в сентябре 2005 года. Она единственныйребенок балерины Анастасии Волочковой. Отец девочки бизнесмен Игорь Вдовин. РодителиАриадны разошлись через несколько лет после появления девочки на свет. Однако дочьтанцовщицы не обделена вниманием родителей.