А Греции найден мертвым пропавший во время паломнической поездки на Афон епископ Бирский и Белорецкий Илия. 5 июля он направился к берегу моря у Халкидики.

А Греции найден мертвым пропавший во время паломнической поездки на Афон епископ Бирский и Белорецкий Илия. 5 июля он направился к берегу моря у Халкидики.Обеспокоенные его долгим отсутствием знакомые епископа отправились через несколько часов на его поиски, поясняет "Интерфакс". К поискам епископа Русской православной церкви была подключена греческая полиция и береговая охрана.В настоящее время устанавливаются причины смерти 47-летнего епископа Илии (Альберта Казанцева). Затем тело покойного будет доставлено в Россию.Епископ Илия родился в семье военнослужащего в Саратовской области. После окончания школы служил на космодроме Плесецк. Окончил МГУ и заочно Ташкентский государственный экономический институт, а также Киевскую духовную семинарию, а затем и Киевскую духовную академию.