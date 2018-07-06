В Единой России предложили проводить для родителей детей с инвалидностью консультации при выписывании психотропных препаратов. Так в партии отреагировали на историю с уголовным делом против москвички, которая пыталась продать через интернет тюбики с диазепамом.

В "Единой России" предложилипроводить для родителей детей с инвалидностью консультации при выписываниипсихотропных препаратов. Так в партии отреагировали на историю с уголовнымделом против москвички, которая пыталась продать через интернет тюбики сдиазепамом.С предложением проводитьспециальные консультации выступил координатор партийного проекта "Единая страна– доступная среда", заместитель главы комитета Госдумы по труду, социальнойполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев,. "Единая Россия", по егословам, отправит соответствующее предложение в Минздрав."Случай с ЕкатеринойКонновой показал, что существует проблема с пониманием ответственности приобращении с сильными лекарственными средствами, содержащими психотропныевещества. Родители детей, которым необходимы такие препараты, к сожалению, невсегда понимают всю серьезность ответственности за нарушения правил обращения сэтими медикаментами", – сказал Тереньтев.Он назвал правильнымрешение МВД о прекращении уголовного дела в отношении Конновой. "Женщинасовершила ошибку, но в ее случае предлагаемое изначально наказание было бычрезмерным", – заключил депутат.Напомним, накануне стало известно, что вотношении 38-летней жительницы Москвы было возбуждено дело по достаточносерьезной статье – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотическихсредств, психотропных веществ или их аналогов.Сегодня, 6 июля МВД сообщило опрекращении уголовного дела в отношении женщины. Прокуратура сочла это решениеабсолютно законным, а в Минздраве заявили, что могут пересмотреть списокзапрещенных для детей лекарств.Проект партии "Единая Россия" "Единая страна –доступная среда" направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченнымивозможностями. В России их насчитывается более 12 миллионов. Инвалидам помогаютв трудоустройстве и в передвижениях на дальние расстояния.