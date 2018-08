70-летний британский музыкант и астрофизик Брайан Мэй создал стереоскопическое изображение астероида Рюгу, который находится в 280 миллионах километров от нашей планеты. Чтобы сделать это, гитарист Queen сам обратился за снимками небесного тела к представителям японского межпланетного космического аппарата Хаябуса-2.

70-летний британский музыкант и астрофизик Брайан Мэй создал стереоскопическое изображение астероида Рюгу, который находится в 280 миллионах километров от нашей планеты. Чтобы сделать это, гитарист Queen сам обратился за снимками небесного тела к представителям японского межпланетного космического аппарата "Хаябуса-2".Музыкант Queen, ранее создававший подобные изображения, отметил, что благодаря прекрасному качеству снимков выполнение задачи не отняло у него много времени.Ryugu in glorious stereo for the first time ever ! For more details visit JAXA — or Bri's soapbox ! Or my IG — brianmayforreal — Bri pic.twitter.com/8vKL9CJF0O— Dr. Brian May (@DrBrianMay) 27 июня 2018 г.Аппарат "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2015 году. Миссия достигла объекта в конце июня, преодолев 3,2 миллиарда километров. Ученые говорят, что зонд должен завершить посадку на Рюгу в середине осени.