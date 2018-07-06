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Если вы думаете, куда бы сходить в ближайшие дни, Dni.Ru с удовольствием помогутвам определиться в выборе и расскажут о самых интересных столичных событияхближайшей недели.6 июля, пятницаВ Парке Искусств Музеон завершитсвою работу Международный Фестиваль Cадов и Цветов Moscow Flower Show. Напомним,в этом году тема фестиваля – "Садовый театр". Мастера ландшафтногоискусства из 9 стран и 10 регионов России показывают свои уникальные авторскиесады на театральную тему. Мероприятие продлится до 8 июля, поэтому у желающихеще есть шанс туда попасть. В последний день фестиваля состоится концертучастницы пятого сезона музыкального шоу "Голос" Сони Берия, а такжепройдет большая распродажа растений.В Outlet Village Белая Дачапроходит интересное спортивное мероприятие – серия бесплатных спортивных тренировок. Каждые выходныелюбой желающий может посетить открытые занятия от самых популярных студий иклубов Москвы. Тренировки под руководством фитнес-инструкторов будут проходитькаждую субботу и воскресенье с 10 до 15 часов. Бесплатные тренировки продлятся до 1 сентября.7 июля, субботаВ саду "Эрмитаж" пройдетфестиваль Chess & Jazz. Это джазовое lifestyle-мероприятие объединит в себевыступления российских и зарубежных джазовых артистов, шахматы на открытомвоздухе, лекторий и гастрономические проекты. Хедлайнером фестиваля станетмногократный лауреат премии "Грэмми" Си Ло Грин (CeeLo Green), который впервыеприедет в Россию. Также на сцену выйдет еще одна мировая звезда – исполнительиз Бруклина Кори Генри (Cory Henry) с группой The Funk Apostles. Еще одно интересноевыступление – звезда лондонского андеграунда Kamaal Williams (aka Henry Wu) c новым альбомомThe Return. На фестивале будут проходитьлекции и дискуссии с лидерами арт– и бизнес-индустрии и специальноепространство для игры в шахматы, где пройдут турниры для всех желающих, а такжемастер-классы от настоящих гроссмейстеров. После выступления хедлайнера Си ЛоГрина будет открыта специальная зона "Россия-Хорватия", где будет на большомэкране транслироваться футбольный матч.В Главclub green concert выступитгруппа "Маша и Медведи". Давным-давно коллектив под руководством МарииМакаровой "выстрелил" хитом "Любочка" и свой дебютный альбом "Солнцеклеш".После второй пластинки группа надолго отправилась в инактив. Но вот музыкантывновь воссоединились и выпустили третью пластинку "Без языка", и сталигастролировать. На грядущем концерте "Маша и Медведи" обратится к корням иотпразднует двадцатилетие своей первой пластинки.В музее-заповедникеГорки Ленинские стартует IV Международный фестиваль "Джазовые сезоны". В первыйдень мероприятия состоится выступление вокалиста и пианиста из Швеции ДжоныНильссона (of Dirty Loops). Также выступят группа "Leonid & friends", певецElliott (США) и Квартет Олега Бутмана, Квартет Айка Григоряна. А в воскресеньевыступит этно-джаз проект Van Quartet (Армения), "Число Пи", Секстет ИльиМорозова и Виктории Кауновой, а также квартет Телониуса Монка и Кармине Карузо,Амброуз Акинмусир (США). В финале состоится выступление Московского джазовогооркестра под управлением Игоря Бутмана. Гости не останутся и без футбола –специально будет установлен экран для просмотра.8 июля, воскресеньеВ "Аптекарском огороде"под открытым небом Государственный духовой оркестр России будет исполнятьлучшие саундтреки из голливудских кинофильмов. Для гостей звучат произведенияДж. Гершвина, Г. Манчини, Г. Миллера, Л. Андерсена, Х. Циммера и Дж. Уильямса.Организаторы призывают на случай не слишком теплой погоды захватить с собой теплыепледы и термосы с горячим чаем.На Сцене на воде Зеленого театраВДНХ пройдет концерт певицы Мариам Мерабовой и проекта MIRAIF. Чарующему вокалуМерабовой подвластно, кажется, практически все – и фьюжн, и фанк, и блюз, иавангард. На счету у проекта MIRAIF уже несколько успешных студийных альбомов,концерты на самых заметных площадках России и Европы, а также участие в проекте"Голос" – исполнение Мариам бессмертного хита Georgia On My Min сталоодним из сильнейших номеров всех сезонов. Что прозвучит в исполнении Мерабовойна воскресном концерте, пока держится в тайне, но организаторы обещают -поклонники точно останутся довольны.9 июля, понедельникЛетниебалетные сезоны в РАМТе продолжаются. В понедельник публика увидит балет"Спящая красавица". Это произведение уникально своей способностью воскрешатьзолотой век правления Людовика XIV. Балет считается шедевром классики, впервыепоразившим зрителей в 1890 году. По сей день он остается популярным. Музыка,написанная Чайковским по просьбе князя Всеволожского, представляет собой однуиз самых светлых партитур композитора, воплощая его мечту об идеальноммироздании.10 июля, вторникВ Театре наЮго-Западе покажут комедию "Карнавальная шутка" Валерия Беляковича по мотивамкомедии Карло Гольдони "Трактирщица". Добро пожаловать на карнавал воФлоренцию. В самой знаменитой гостинице, у очаровательной хозяйки Мирандолины, живутв атмосфере веселья и кокетства, игры и шуток. Кавалер Рипафратта встречаетпрекрасную даму, и в веселом шуме вдруг звучаи слова настоящей любви. Окажутсяли герои готовы к испытанию чувствами или выберут привычную праздность.В "Школесовременной пьесы" покажут совместный с мастерской ГИТИСа Иосифа Райхельгаузапроект – спектакль "Фрейд". Постановка освещает жизнь и творчество великогоавстрийского психоаналитика, психиатра и невролога. В основе театральногопроекта лежат ключевые биографические события, которые повлияли на личностьЗигмунда Фрейда. Он любил казаться строгим и непорочным, недоступным дляобычных искушений. Он стремился быть воплощением благородного рационализма, нов нем всегда присутствовала тень более уязвимого человека.11 июля, средаВ "СоюзеКомпозиторов" в рамках проекта "Flamencura" выступит вокалистка,обладательница титула "Голос Фламенко России" Татьяна Шишкова спрограммой "Flamenco Poemas". Рояль и гитара – Алексей Стародубцев, контрабас– Максим Сомов, кахон, перкуссия – Сергей Коняев. Для зрителей – это отличная возможностьпроникнуться атмосферой солнечной Испании и получить ни с чем не сравнимоеудовольствие.12 июля, четвергВ Концертномзале на Новом Арбате выступит Наргиз с программой "Вдвоём". Наргиз –певица и музыкант, яркая участница телепроекта "Голос" с необычнойвнешностью, артистка продюсерского центра Максима Фадеева. В сет войдутизвестные хиты и совсем новые композиции.В кино выходитбоевик "Небоскреб" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном в главной роли. Высоченныйхайтек-небоскреб постагла огненная катастрофа. И теперь только бывший агентФБР, а нынче спец по безопасности Уилл Форд в состоянии спасти обитателейздания.