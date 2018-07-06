Новость о том, что самого юного участника скандального реалити-шоу Никиту Турчина покалечили в метро оказалась резонансной. Особенно людей возмутил тот факт, что дебошир хотел откупиться от уголовного преследования, а потом показал справку, что состоит на учете в психиатрической клинике. Вероятно, ему помогли связи отца – народного артиста России Сергея композитора Рудницкого.

Новость о том, что самого юного участника скандального реалити-шоу Никиту Турчина покалечили в метро оказалась резонансной. Особенно людей возмутил тот факт, что дебошир хотел откупиться от уголовного преследования, а потом показал справку, что состоит на учете в психиатрической клинике. Вероятно, ему помогли связи отца – народного артиста России Сергея композитора Рудницкого.Но кара все равно постигла хулигана. "Когда я приехал в больницу, в мыслях наслал проклятие на него и пожелал, чтобы обидчик сломал руку, – вспоминает известный своими паранормальными способностями Турчин. – Не поверите, но в полицию этот парень явился с перебинтованной рукой. Карма его настигла".По этому происшествию было заведено уголовное дело по нескольким статьям. "Его представители пытались предложить мне деньги, чтобы замять вопрос, но я, конечно же, отказался. Иначе человек, который не понесет наказание, будет продолжать поступать точно так же. И все же суд признал его невиновным – якобы он является пациентом клиники Кащенко. Я уверен, что это неправда, и его люди просто купили необходимые справки", – считает 18-летний Никита.Парень уверен, что дебошира ждет суровое наказание в виде удара судьбы. "Верю в закон бумерганг и не сомневаюсь, что правонарушитель еще заплатит за свои грехи. Сейчас стараюсь не вспоминать об этой неприятной ситуации", – цитирует Турчина журналБлизка подруга пострадавшего Юлия заявила, что из-за случившегося Никита впал в депрессию: "Долгое время он находился в подавленном состоянии. Конечно, на публике вида не подавал, но внутри себя очень переживал".Напомним, что пьяный сын известного композитора напал на участника "Дома-2" в вагоне метро. "Зашел незнакомый парень, сел рядом со мной и попросил 30 рублей, – вспоминал Никита. – Я вытащил наушники, ответил, что у меня нет наличных денег. Незнакомец продолжил что-то говорить, а потом тряхнул за ворот. При этом от него пахло алкоголем, руки человека были окровавлены. Я встал со своего места, чтобы выйти из вагона, но почувствовал сильный удар в затылок. А затем еще один – на этот раз в висок. ома меня вырвало, за ночь просыпался три раза. Утром увидел кровавые следы на подушке и поехал в клинику Рошаля. Там мне сказали, что есть подозрение на травму черепа и госпитализировали".