6 июля отмечает свое 75-летние Народная артистка СССР, оперная певица Тамар Синявская. В преддверие юбилея знаменитость рассказала о личном.

6 июля отмечает свое 75-летние Народнаяартистка СССР, оперная певица Тамар Синявская. В преддверие юбилея знаменитостьрассказала о личном.ТамараИльинична не выступает перед публикой уже десять лет. Но это не значит, что еежизнь перестала быть насыщенной и активной. Помимо того, что она легендарнаяпевица, Синявская – профессор и заведующаякафедрой вокального искусства ГИТИСа."Я счастлива, что у меня нет безразличия к моей профессии – ипрежней, и нынешней. Я получаю от этого удовольствие", – цитирует артистку ТАСС.По словам певицы, главное для нее – быть в форме, быть здоровой и находиться в хорошем состояниидуха.Однако, к сожалению, это не всегда удается. Виною томупроблемы со здоровьем. "Бывает такое самочувствие, что больше, чем сказать"здравствуй" своему голосу, я, к сожалению, не могу", – призналасьСинявская. "Стараюсь пропеть из арий те куски, которые мне хотелось бы до сихпор "наградить мастерством", чтобы, если, к примеру, я должна была бывыйти завтра на сцену, это было бы по самому высшему классу", – добавилаона.Также Тамара Ильинична призналась, чтособственные дни рождения отмечать не любит. "Я не знаю женщин, которые любят праздноватьприбавление еще одного года. Вообще для меня это не главное", – поделилась артистка.Тамара Синявская – советская и российская оперная певица, обладающая драматическим меццо-сопрано, педагог.С 1964 по 2003 год – солистка Большого театра.В 1982 году была удостоена звания Народная артистка СССР. Вдова знаменитого певца Муслима Магомаева.