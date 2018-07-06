6 июля отмечает свое 75-летние Народная
артистка СССР, оперная певица Тамар Синявская. В преддверие юбилея знаменитость
рассказала о личном.
6 июля отмечает свое 75-летние Народная
артистка СССР, оперная певица Тамар Синявская. В преддверие юбилея знаменитость
рассказала о личном.
Тамара
Ильинична не выступает перед публикой уже десять лет. Но это не значит, что ее
жизнь перестала быть насыщенной и активной. Помимо того, что она легендарная
певица, Синявская – профессор и заведующая
кафедрой вокального искусства ГИТИСа.
"Я счастлива, что у меня нет безразличия к моей профессии – и
прежней, и нынешней. Я получаю от этого удовольствие", – цитирует артистку ТАСС.
По словам певицы, главное для нее – быть в форме, быть здоровой и находиться в хорошем состоянии
духа.
Однако, к сожалению, это не всегда удается. Виною тому
проблемы со здоровьем. "Бывает такое самочувствие, что больше, чем сказать
"здравствуй" своему голосу, я, к сожалению, не могу", – призналась
Синявская. "Стараюсь пропеть из арий те куски, которые мне хотелось бы до сих
пор "наградить мастерством", чтобы, если, к примеру, я должна была бы
выйти завтра на сцену, это было бы по самому высшему классу", – добавила
она.
Также Тамара Ильинична призналась, что
собственные дни рождения отмечать не любит. "Я не знаю женщин, которые любят праздновать
прибавление еще одного года. Вообще для меня это не главное", – поделилась артистка.
Тамара Синявская – советская и российская оперная певица, обладающая драматическим меццо-сопрано, педагог.С 1964 по 2003 год – солистка Большого театра.В 1982 году была удостоена звания Народная артистка СССР. Вдова знаменитого певца Муслима Магомаева.