Бывший игрок Манчестер Юнайтед и сборной Франции Эрик
Кантона высказался о триумфе российской команды над испанцами на ЧМ-2018.
Спортсмен пошутил по поводу вмешательства в матч Кремля.
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Эрик
Кантона высказался о триумфе российской команды над испанцами на ЧМ-2018.
Спортсмен пошутил по поводу вмешательства в матч Кремля.
По его словам, в "заговоре"
замешан супруг певицы Шакиры, футболист Пике. Кантона заявил, что в этом
участвовал и лично президент России.
"Мы перехватили
телефонный разговор из Кремля после того, как Пике сыграл рукой и был наказан
пенальти. Звонил некий Владимир П. А вот и расшифровка: "Все в порядке, можно
отпустить Шакиру", – цитирует Эрика Кантону Eurosport
UK. Футболист заявил, что не знает, что это значит, но победа над Испанией – "точно самая важная для
России на международном уровне с последних выборов президента США".
Отметим, триумф нашей
команды в данном матче и выход в четвертьфинал стал для многих неожиданностью. Все
болельщики надеялись на победу, но до конца было трудно поверить в победу.
Как писали Dni.Ru, высказался по этому поводу и Народный артист СССР Иосиф
Кобзон. "Никто этого не ожидал. Ни вы, ни я, ни страна",
– откровенно заявил певец. Он добавил, что победа подопечных Станислава
Черчесова является невероятным достижением духа и патриотизма.
Напомним, 1 июля сборная России в игре 1/8
ЧМ-2018, которая проходила на стадионе "Лужники" в Москве, победила
Испанию. Исход матча решила серия пенальти.