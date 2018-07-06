Бывший игрок Манчестер Юнайтед и сборной Франции Эрик Кантона высказался о триумфе российской команды над испанцами на ЧМ-2018. Спортсмен пошутил по поводу вмешательства в матч Кремля.

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции ЭрикКантона высказался о триумфе российской команды над испанцами на ЧМ-2018.Спортсмен пошутил по поводу вмешательства в матч Кремля.По его словам, в "заговоре"замешан супруг певицы Шакиры, футболист Пике. Кантона заявил, что в этомучаствовал и лично президент России."Мы перехватилителефонный разговор из Кремля после того, как Пике сыграл рукой и был наказанпенальти. Звонил некий Владимир П. А вот и расшифровка: "Все в порядке, можноотпустить Шакиру", – цитирует Эрика Кантону EurosportUK. Футболист заявил, что не знает, что это значит, но победа над Испанией – "точно самая важная дляРоссии на международном уровне с последних выборов президента США".Отметим, триумф нашейкоманды в данном матче и выход в четвертьфинал стал для многих неожиданностью. Всеболельщики надеялись на победу, но до конца было трудно поверить в победу.Как писали Dni.Ru, высказался по этому поводу и Народный артист СССР ИосифКобзон. "Никто этого не ожидал. Ни вы, ни я, ни страна",– откровенно заявил певец. Он добавил, что победа подопечных СтаниславаЧерчесова является невероятным достижением духа и патриотизма.Напомним, 1 июля сборная России в игре 1/8ЧМ-2018, которая проходила на стадионе "Лужники" в Москве, победилаИспанию. Исход матча решила серия пенальти.