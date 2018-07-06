Сон, в котором вы слышите громкие овации может быть предвестником грядущей славы и удачи в личной жизни, но также стоит внимательно отнестись к видению, где Вы хлопаете до боли в ладонях. Такой сюжет зачастую бывает предупреждением о мучительном труде, клевете и измене.

Сон, в котором вы слышите громкие овации может быть предвестником грядущей славы и удачи в личной жизни, но также стоит внимательно отнестись к видению, где Вы хлопаете до боли в ладонях. Такой сюжет зачастую бывает предупреждением о мучительном труде, клевете и измене.Для того, чтобы безошибочно растолковатьприснившееся, желательно помнить подробности сновидения. Постарайтесьвспомнить, кому Вы аплодировали, как искренне и громко, с радостью илибеспокойством.Французский психоаналитик Миллер советует неподдаваться мимолетным прихотям, объясняя это тем, что сновидец вскорепоступится честью, пожертвует чем-то ради удовлетворения мелкого каприза.БлагоприятныезнаменияПосчастливилось услышать аплодисменты во сне?Обещают успешное завершение и неплохуюот него. Также если овации в Ваш адрес, то, значит, окружающие одобряютваши действия, восхищаются поступками и действиями, которые Вы совершаете.Родные и люди в это время, как правило, радуются и всяческиподдерживают Вас.Готовьтеськ препятствиям на путиОднако, аплодисменты, обращенные к вам предупреждаюто клевете и , которые впоследствии могут доставить немало неприятностейи . А если услышанные аплодисменты от кого-то из друзей – доверяться им нестоит. Оберегайтесь дурной молвы.Васждет славаЕсли вы не проводите дни напролет в думах о том, какстать известным и успешным человеком, заслужить похвалу и добиться славы, топриснившиеся аплодисменты как раз являются предвестием успеха и одобрения вашихдействий.Услышатьаплодисменты во сне – различные толкования сновидения:видеть, каккому-то аплодируют – впереди , удовольствия;хлопать восне до усталости – предстоит значительный труд, скорее всего доизнеможения;аплодисментыпредназначены вам – удача и успех во всем;овации неимели смысла или были не к месту – новое знакомство или сделка, на которыевозлагались надежды, не приведут ни к чему.самомурукоплескать – вскоре придется льстить;аплодисментыснятся – она одержит победу над соперницей, так как отдастпредпочтение ей;во снедевушка рукоплескала кому-то – вскоре полюбит успешного и известного ;аплодироватьнезнакомцу – сновидец скоро познакомится с ним поближе, выразит свое восхищениенаяву. Или в жизни спящего появится человек, имеющий всеобщее признание иобщественный статус.