Сон, в котором вы слышите громкие овации может быть предвестником грядущей славы и удачи в личной жизни, но также стоит внимательно отнестись к видению, где Вы хлопаете до боли в ладонях. Такой сюжет зачастую бывает предупреждением о мучительном труде, клевете и измене.
Сон, в котором вы слышите громкие овации может быть предвестником грядущей славы и удачи в личной жизни, но также стоит внимательно отнестись к видению, где Вы хлопаете до боли в ладонях. Такой сюжет зачастую бывает предупреждением о мучительном труде, клевете и измене.
Для того, чтобы безошибочно растолковать
приснившееся, желательно помнить подробности сновидения. Постарайтесь
вспомнить, кому Вы аплодировали, как искренне и громко, с радостью или
беспокойством.
Французский психоаналитик Миллер советует не
поддаваться мимолетным прихотям, объясняя это тем, что сновидец вскоре
поступится честью, пожертвует чем-то ради удовлетворения мелкого каприза.
Благоприятные
знамения
Посчастливилось услышать аплодисменты во сне?
Обещают успешное завершение и неплохую
от него. Также если овации в Ваш адрес, то, значит, окружающие одобряют
ваши действия, восхищаются поступками и действиями, которые Вы совершаете.
Родные и люди в это время, как правило, радуются и всячески
поддерживают Вас.
Готовьтесь
к препятствиям на пути
Однако, аплодисменты, обращенные к вам предупреждают
о клевете и , которые впоследствии могут доставить немало неприятностей
и . А если услышанные аплодисменты от кого-то из друзей – доверяться им не
стоит. Оберегайтесь дурной молвы.
Вас
ждет слава
Если вы не проводите дни напролет в думах о том, как
стать известным и успешным человеком, заслужить похвалу и добиться славы, то
приснившиеся аплодисменты как раз являются предвестием успеха и одобрения ваших
действий.
Услышать
аплодисменты во сне – различные толкования сновидения:
видеть, как
кому-то аплодируют – впереди , удовольствия;
хлопать во
сне до усталости – предстоит значительный труд, скорее всего до
изнеможения;
аплодисменты
предназначены вам – удача и успех во всем;
овации не
имели смысла или были не к месту – новое знакомство или сделка, на которые
возлагались надежды, не приведут ни к чему.
самому
рукоплескать – вскоре придется льстить;
аплодисменты
снятся – она одержит победу над соперницей, так как отдаст
предпочтение ей;
во сне
девушка рукоплескала кому-то – вскоре полюбит успешного и известного ;
аплодировать
незнакомцу – сновидец скоро познакомится с ним поближе, выразит свое восхищение
наяву. Или в жизни спящего появится человек, имеющий всеобщее признание и
общественный статус.