В российской столице продолжится формирование новых точек роста, развития и притяжения. О стратегии развития Москвы рассказал глава городского стройкомплекса Марат Хуснуллин.

В российской столице продолжится формирование новых точекроста, развития и притяжения. О стратегии развития Москвы рассказал главагородского стройкомплекса Марат Хуснуллин.Главный тренд столицы – полицентрическое развитие еетерриторий, отметил он. По словам Хуснуллина, Москва должна быть городом, гдеудобно и комфортно жить, работать и отдыхать."Мэр Москвы Сергей Собянинставит задачу организовать городское пространство так, чтобы люди моглиотдыхать и работать максимально близко к местам проживания, чтобы они тратиликак можно меньше времени на дорогу", – сказал руководитель городскогостройкомплекса.Он пояснил, что для этого необходимо покончить с точечнойзастройкой и развивать периферийные территории комплексно. По словамХуснуллина, власти Москвы хотят разуплотнить центр города, переориентироватьделовую и торговую активность в периферийные работы, формировать там рабочиеместа с хорошей транспортной доступностью."А историческую часть развивать как культурное ядро сорганизацией комфортных общественных пространств и пешеходных зон", -подчеркнул глава стройкомплекса Москвы.По его мнению, выстраивание транспортной логистики исоздание соответствующей инфраструктуры является главным драйвером реализацииполицентрической модели. "Причем, приоритет – развитию общественноготранспорта", – сказал он.Хуснуллин добавил, что именно для этого власти города строятметро, развивают территории вокруг Московского центрального кольца (МЦК),интегрируют железнодорожное кольцо с радиальными направлениями. Еще однимзначимым проектом станут Московский центральные диаметры – фактически наземноеметро, которое соединит столицу с подмосковными городами.Напомним, перспективы развития столицы ведущие мировыеэксперты будут обсуждать на Московском урбанистическом форуме, который пройдетв парке "Зарядье" с 17 по 22 июля. Главная тема площадки – "Мегаполисбудущего. Новое пространство для жизни".Глава столичного стройкомплекса назвал нынешний форум самымпредставительным за все восемь лет существования площадки. "Фактическибудут представлены все ключевые направления современной урбанистической мысли,причем их передовыми носителями", – сказал он в интервью газете"Вечерняя Москва".