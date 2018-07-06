Тина Канделаки опубликовала видео своей тренировки. Однако ролик, на котором популярная телеведущая скачет по дорожке, не всем пришелся по вкусу.

Тина Канделаки опубликовала видео своей тренировки. Однако ролик, на котором популярная телеведущая скачет по дорожке, не всем пришелся по вкусу.В последнее время Тина Канделаки является ярым приверженцем здорового образа жизни. Телеведущая регулярно занимается спортом, охотно делясь с многочисленными поклонниками фотографиями и видео с занятий. Так, недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Канделаки опубликовала ролик, на котором запечатлена бодро скачущей по дорожке и шумно отдувающейся."И так 10 кругов🤣 Мой любимый персонаж из #Викингов#Лагерта Были же женщины. И детей воспитывали, и воевали наравне с мужиками и в политических интригах участвовали, и хорошо выглядели, и охотились наравне с мужчинами. Короче, себя жалеть не надо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Тина.Однако почему-то не всем подписчикам ролик пришелся по душе. Многие раскритиковали Канделаки, а кто-то не сдержал язвительных выражений. "Толстовата", "Как лягушка", "Страшно даже. Гляжу на Вас, Тина, все трудитесь, себя не жалеете, а худее не становитесь и на фиг надо?", "Считаю, что прыжок-присед надо делать чуть глубже", "Извините, но... В Ваших движениях нет гибкости и стабилизации. Такое ощущение, что к примеру, когда Вы прыгаете, Вы фиксирует все тело и в таком замкнутом состоянии приземляетесь", "Это что за Халк на страницы нашей Тины?", "Толстый лягушонок🤣" – высказались подписчики.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тина Канделаки скоро покинет "Матч-ТВ". По данным телеграм-канала "Двойная сплошная", теледива в декабре 2018 года покинет телеканал, где она является генеральным продюсером. Обращает на себя тот факт, что в дни ЧМ-2018 телевизионный начальник находится в Лондоне.Авторы канала связывают этот отъезд с тем, что Канделаки не удалось добиться продления финансирования "Матч-ТВ". "Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем. Канделаки покинет канал в декабре. За три года убытки "Матч-тв" составили более пяти миллиардов", – говорилось в сообщении.