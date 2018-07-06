28-летняя актриса и телеведущая Первого канала Яна Кошкина предоставила на суд общественности снимок откровенного содержания. Однако пикантный образ звезды вызвал весьма неоднозначную реакцию у пользователей Сети.

28-летняя актриса и телеведущая Первого канала Яна Кошкина предоставила на суд общественности снимок откровенного содержания. Однако пикантный образ звезды вызвал весьма неоднозначную реакцию у пользователей Сети.Для того, чтобы удивить подписчиков в Instagram, звезда обнажила грудь, сделала объемную прическу и надела длинные серьги. Образ дополнили старый паркет помещения и отстраненный взгляд телеведущей.Обнародованный снимок не оставил подписчиков Кошкиной равнодушными. Одни рассыпались в комплиментах, восхищаясь неожиданным образом девушки, другие же остались, мягко говоря, не в восторге.Многие посчитали, что телеведущая выглядит как бабушка, а ее прическа и слишком длинные ногти смотрятся в совокупности безвкусно. "Ну реально бабская прическа. У меня бабуля такие делает, ей 80. На правду не обижаются", "Буду ждать следующих фоток, только прическу смени" – высказались подписчики в комментариях.Стоит отметить, что на этом замечания критиков не закончились. Один из фолловеров обратил внимание на то, что Кошкина не гнушается ретушировать свои фото перед публикацией.Так, по словам пользователя Instagram, ведущей пришлось удалить первую версию провокационного снимка из-за "неэстетичного вида ее пальца". После этого Кошкина разместила уже отредактированное фото. "Ахахахахахаха! Перезалили из ногтя на большом пальце. Теперь он есть!", – написал подписчик знаменитости.