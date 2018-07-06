Пародия на клип Филиппа Киркорова Цвет настроения синийс участием ребенка вызвала бурю возмущения у пользователей Сети. Ролик выложил сам король российской эстрады, дополнив его восхищенными комментариями.

Пародия на клип Филиппа Киркорова "Цвет настроениясиний"с участием ребенка вызвала бурю возмущения у пользователей Сети.Ролик выложил сам "король российской эстрады", дополнив еговосхищенными комментариями.Под известный хит певца на опубликованном видео танцует девочкаиз Иркутска. Ребенок повторяет движения танца, который специально для этойпесни придумали участники театрального проекта "Заячий стон". РанееКиркоров выкладывал в своем Instagramи их видео – причем весьма высоко оценил номер.Что смотрелось естественно у взрослых мужчин, не совсемподходит маленькой девочке. Ребенок повторяет движения за танцорами -опрокидывает воображаемую стопку, делает вид, что снимает с себя нижнее белье.Некоторым, как и Филиппу Бедросовичу, ролик понравился. Однако большинство зрителейон возмутил – они уверены, что исполнитель слишком мал для подобныхпредставлений, пишет EG.ru.Как можно радоваться тому, что дети показывают непристойныежесты на камеру и ведут себя подобным образом? – удивляется эксперт Совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Воспитанный человек должен был со стыда сгореть, еслибы на его детище появилась подобная реакция – а он еще и в соцсетях эторекламирует. Мало того, что малолетний сын Евгения Плющенко в этом страшномдействе участвовал, так Филипп теперь еще и малолетних последователей этойвакханалии по сети выискивает. Чудовищно", – отреагировал на "премьеру"Манукян в интервью изданию Dni.Ru.Высказалась по поводу увиденного и Евгения Чудновец, воспитательницаиз Катайска (напомним, ее обвинили в распространении порнографии за то, что онаперепостила ролик, запечатлевший издевательства вожатого детского лагеря надполуобнаженным мальчиком. Позже обвинения сняли). По словам Евгении, Киркоров,видимо, доволен, что девочка именно так реагирует и показывает неприличныежесты. Получается, что цель клипа достигнута – дети морально опущены, заключилаЧудновец.В то же время, многие пользователи отмечают, что тут винабольше не певца, а родителей девочки. Ребенок, скорее всего, не понимаетзначения большинства жестов. А вот родителям следовало бы задуматься.