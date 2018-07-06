Регион укрепляет отношения с КНР

Регион укрепляет отношения с КНРВ Костроме представили властей пригласили китайских бизнесменов на фестиваль фейерверков. Руководство Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» и представитель китайских бизнесменов Ванг Хайкинг приехали в регион в рамках рабочей встречи.Они обсудили с заместителем губернатора Юрием Маковым создание кинопроекта, посвященного Костромской области и деятельности философа Александр Зиновьева.Ванг Хайкинг посетил город уже во второй раз. Он успел познакомиться с исторической частью Костромы и рассмотреть возможности обмена студентов КГУ.