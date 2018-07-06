В городе впервые состоялся финал Всероссийского чемпионата «Воздушно-инженерная школа» (Cansat в России).

В городе впервые состоялся финал Всероссийского чемпионата «Воздушно-инженерная школа» (Cansat в России).Организатор проекта - научно-иссле­до­вательский институт ядерной физики имени Дмитрия Скобельцына Московского госуниверситета. Главная цель соревнований - познакомить участников с принципами работы спутников и ракет на практике.- У нас несколько этапов отбора: первый - зимой в Москве, в МГУ. Участники собираются на зимнюю космическую школу. Там проходит первая отборочная сессия. Они защищают свои проекты. А потом, в мае, интернет-этап отбора. Там участники представляют ролики о готовности к старту. Кто всё прошел, проходят сюда, - объяснил руководитель оргкомитета чемпионата, организатор проекта Владимир Радченко.В сентябре на старте соревнований было 150 команд. В финал прошли около 50 из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Пензы и других городов. В этом году чемпионат можно назвать международным - его участниками стали школьники из Таиланда.- Ждём многого от чемпионата. Мы впервые участвуем в нём и хотим сказать, что Россия очень развитая страна в плане космонавтики, поэтому мы рады присоединиться к этому мероприятию. Мы готовили наш проект около года и очень благодарны Роскосмосу за предоставленную возможность, - поделились впечатлениями Паттхия Пхибунчинда и Матхина Тярёнват, участницы из Таиланда.В течение года каждая команда разрабатывала и конструировала действующие модели ракет и космических аппаратов. Лучшие запустят в ближайшие дни на высоту от 2 до 30 километров. Запуски пройдут на двух полигонах: «Ближнем» в Суздальском районе и «Дальнем» в Камешковском районе.- У меня простой спутник, который опускается, передаёт телеметрию. Его основная особенность - это то, что его можно будет искать потом по направленной антенне, - рассказал участник из Троицка Глеб Куликов.Чемпионат по космической инженерии пройдёт на базе Владимирского госуниверситета до 7 июля.