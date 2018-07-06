Разрешение на использование территории дается на срок до трех лет

Разрешение на использование территории дается на срок до трех летАдминистрация Костромы бесплатно выделит жителям многоквартирных домов землю для обустройства парковок.Власти выдают разрешение на три года. Единственное условие - обеспечить доступ к стоянке неограниченного круга лиц. То есть, жители приводят в порядок территории, но гарантии безопасности автомобилей нет.Сейчас альтернативные парковки можно обустроить в районе улиц Юбилейной, Индустриальной, Профсоюзной, Бульварной, микрорайона Якиманиха, а также на городской территории в районе площади Рыбниковой.