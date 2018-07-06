Сумма задолженности составила 108 тысяч рублей

Сумма задолженности составила 108 тысяч рублейВ отделе судебных приставов Ковровского района находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы о взыскании задолженности в пользу юридического лица.Женщина не спешила выплачивать долги - 108 тысяч рублей. Для того, чтобы как-то стимулировать ковровчанку, судебные приставы вынесли постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ.Запрет на выезд из страны и потенциально испорченный отпуск побудили женщину на выплату задолженности в полном объеме. Теперь она может улететь за границу.