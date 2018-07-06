Производители уже не первый год демонстрируют сгибаемые дисплеи, которые в теории должны позволить создавать устройства-раскладушки с огромными непрерывными экранами. Дальше неуклюжих прототипов дело пока не идет, тем временем планы на сгибаемые гаджеты появляются у новых и новых компаний.

Производители уже не первый год демонстрируют сгибаемые дисплеи, которые в теории должны позволить создавать устройства-раскладушки с огромными непрерывными экранами. Дальше неуклюжих прототипов дело пока не идет, тем временем планы на сгибаемые гаджеты появляются у новых и новых компаний.О том, что сгибаемый смартфон готовит Samsung, известно уже давно. Настолько давно, что этот "секрет" уже прямым текстом подтверждали представители компании — с оговоркой, что пока найдены решения не всех технических проблем и для рынка устройство не готово.Главный конкурент Samsung в Южной Корее, LG, тоже умеет производить гибкие OLED-дисплеи (например, для телевизоров, которые можно клеить на стену как обои), а теперь и заптатентовала конструкцию смартфона со сгибаемым экраном.Устройство, описанное в опубликованной изданием Let's Go Digital патентной заявке, оснащено шарниром из четырех элементов, позволяющим складывать его пополам в духе Microsoft Surface Book — сгиб по дуге будет меньше изнашивать материал дисплея. Запатентованный LG сгибаемый смартфон также оснащается двумя микрофонами, стереодинамиками и двойной антенной. Не исключено, что у гаджета будет дисплей с исключительно узкими рамками.CES2019∎Galaxy XMWC2019∎Galaxy S10— Ice universe (@UniverseIce) 4 июля 2018 г.По последним слухам, Samsung готовится представить свой первый смартфон со сгибаемым дисплеем — Galaxy X — на выставке CES в январе 2018 года. Об этом, а также о вполне ожидаемом анонсе Galaxy S10 на выставке MWC в Барселоне весной 2019-го года — написал на этой неделе пользователь Twitter Ice Universe, ранее неоднократно публиковавший утечки о будущих смартфонах Samsung.